السنغال.. 40 قتيلا في حادث سير، والرئيس يعلن الحداد

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في حادث تحطم حافلة بوسط السنغال، حسبما قال رئيس البلاد اليوم الأحد.

قال الرئيس ماكي سال في تغريدة على "تويتر" إن الحادث وقع في قرية جنيبي بمنطقة كافرين في حوالي الساعة 3:30 صباحا.

وأضاف: ”إنني حزين للغاية لحادث الطريق المأساوي الذي وقع اليوم في جنيبي والذي تسبب في مقتل 40 شخصا والعديد من الإصابات الخطيرة. أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأعلن الرئيس الحداد ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين وقال إنه سيعقد مجلسا وزاريا لمناقشة إجراءات السلامة على الطرق.

قال المدعي العام الشيخ دينغ إن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 1 عندما انفجر إطار حافلة عامة وانحرفت عبر الطريق واصطدمت بحافلة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس. وأوضح أن 78 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة.