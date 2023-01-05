ما هي الدول التي تفرض قيودًا على الوافدين من الصين؟

قررت أكثر من عشر دول، إلى جانب جزيرة تايوان، فرض تدابير جديدة لمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين من الصين التي شهدت ارتفاعاً في عدد الاصابات منذ قرارها تخفيف سياستها الصحية الصارمة.

من المتوقع ارتفاع عدد المسافرين المغادرين من الصين والوافدين إليها منذ أعلنت بكين الغاء الحجر الصحي الالزامي عند الوصول إلى مطاراتها اعتباراً من الأحد، وهو آخر إجراءات سياسة "صفر كوفيد" التي كانت تعتمدها بكين.

الولايات المتحدة

اعتبارًا من الخميس، ستطلب الولايات المتحدة من الوافدين من الصين إبراز نتيجة سلبية لفحص كشف الإصابة بكوفيد يقل تاريخه عن 48 ساعة من موعد مغادرتهم أو ابراز وثيقة تثبت تعافي الراكب من فيروس كورونا في الأيام التسعين السابقة.

ويُقبل "اختبار بي سي آر أو اختبار ذاتي يجريه ويتحقق منه مزود معتمد أو خدمة الطبابة عن بعد"، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتُطبّق هذه القواعد أيضًا على الوافدين من هونغ كونغ وماكاو.

الاتحاد الأوروبي

في فرنسا، سيكون على الوافدين إبراز فحص للكشف عن الفيروس سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل السفر. وتفرض إيطاليا وإسبانيا أيضًا فحص الكشف عن كوفيد.

وأعلنت كلّ من السويد وألمانيا الخميس أنه سيتعين على الوافدين من الصين تقديم اختبار كوفيد-19 سلبي لدخول أراضيهما.



أستراليا

أعلنت أستراليا الأحد أنّها ستفرض على المسافرين الوافدين من الصين إبراز اختبارات كوفيد سلبيّة، متحدّثةً عن "نقص في المعلومات" من جانب بكين في ما يتعلّق بالموجة الوبائيّة الجديدة التي تشهدها البلاد. كما يتضمن هذا الاجراء القادمين من هونغ كونغ وماكاو.



كندا

طلبت أوتاوا إجراء اختبار قبل يومين من مغادرة الصين.

المملكة المتحدة

اعتبارًا من الخميس، يجب على جميع الركاب المغادرين من الصين إلى أحد مطارات المملكة المتحدة إظهار اختبار سلبي النتيجة قبل الصعود إلى الطائرة.

تحتفظ الحكومة البريطانية أيضًا بحقها في اختبار "عينة" من الركاب الوافدين لرصد ظهور متحورة جديدة.



إسرائيل

قررت إسرائيل "إصدار أوامر لشركات الطيران الأجنبية بقبول مواطنين أجانب في الرحلات الجوية من الصين إلى إسرائيل فقط في حال كان فحصهم (سلبيا) لكوفيد"، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الصحة.

كذلك، سيقام مركز فحص "طوعي" للأشخاص العائدين من الصين.



اليابان

اليابان من أوائل الدول التي وضعت، في نهاية 2022، قواعد جديدة للوافدين من الصين الذين بات يتعين عليهم الخضوع لاختبار إلزامي عند الوصول.

سيتم عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم لمدة سبعة أيام في منشآت محددة لهذه الغاية، كما ستحد طوكيو من عدد الرحلات الجوية الآتية من الصين.



تايوان

فرضت جزيرة تايوان، التي تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، إجراء فحوص كوفيد-19 إلزامية للوافدين من بر الصين الرئيسي، بحسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان.



كوريا الجنوبية

اتخذت كوريا الجنوبية أيضاً تدابير للحد من عدد الوافدين من بر الصين الرئيسي، وطلبت منهم الخضوع لاختبار كوفيد قبل وصولهم وبعده. وتُطبّق هذه القواعد أيضًا على الوافدين من هونغ كونغ وماكاو.



غانا

اعتبارًا من الجمعة، سيتوجب على جميع الوافدين من الصين إبراز اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية أُجري قبل السفر والخضوع لفحص إلزامي، بحسب وزارة الخارجية في غانا.



الهند



لدخول أراضيها، فرضت الهند إبراز اختبار سلبي أجري قبل 48 ساعة من مغادرة الصين ودول آسيوية أخرى.



قطر



أعلنت وزارة الصحة في قطر فرض إلزامية تقديم اختبار كوفيد-19 سلبي النتيجة أُجري قبل 48 ساعة من السفر من الصين على الوافدين منها.



المغرب

اعتمد المغرب أشد التدابير صرامة وقرر بشكل واضح حظر دخول جميع المسافرين الآتين من الصين إلى أراضيه "أيا كانت جنسيتهم".

ودخل الحظر حيز التنفيذ "ابتداء من يوم 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر" وذلك بـ "قصد تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل تداعياتها"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.