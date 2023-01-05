ولاية كاليفورنيا تتأهّب لوصول عاصفة عاتية

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية من أنّ ولاية كاليفورنيا ستشهد في منتصف الأسبوع عاصفة عاتية، سيتخلّلها هطول أمطار غزيرة قد تؤدّي إلى فيضانات مميتة.

ودعت السلطات سكّان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي، الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة اليوم الخميس.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من أنّ العاصفة المتوقّعة «وحشيّة حقّاً، وينبغي أن تؤخذ على محمل الجدّ».

وأضافت أنّ العاصفة ستتسبّب في «فيضانات واسعة النطاق، وطرق مغمورة بالمياه، وانهيارات أرضية، وسقوط أشجار، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتعطّل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كلّه، خسائر محتملة في الأرواح».

ويشهد الساحل الغربي للولايات المتّحدة منذ أسابيع سلسلة عواصف تسبّبت في هطول أمطار غزيرة،بلغت مستويات شبه قياسية في بعض الأماكن.