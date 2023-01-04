ارتفاع حصيلة القصف الأوكراني لمركز عسكري روسي إلى 89 قتيلاً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنّ حصيلة ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت ليلة رأس السنة مركزاً عسكرياً روسياً في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا ارتفعت إلى 89 قتيلاً.

وقال المتحدّث باسم الوزارة اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف في تسجيل مصوّر إنّ "عدد القتلى ارتفع إلى 89 بعدما تمّ العثور على المزيد من الجثث تحت الأنقاض".