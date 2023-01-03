واشنطن: أي تحرك أحادي يقوض الوضع القائم في القدس غير مقبول

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول، وذلك بعد أن زار وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مجمع المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة.