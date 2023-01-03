الحكومة السورية ترفع سعر البنزين مجدداً

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، اليوم الثلاثاء، رفع سعر بيع لتر مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك ليصل إلى 5750 ليرة سورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الوزارة كانت قد حددت في 13 ديسمبر الماضي سعر بيع لتر البنزين أوكتان 90 للمستهلك بـ3000 ليرة سورية، وسعر بيع بنزين أوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية للتر، وسعر بيع بنزين أوكتان 95 بـ 5300 ليرة سورية للتر.