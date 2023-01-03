بايدن يعتزم إحياء ذكرى الهجوم على الكونغرس في 6 يناير

كشف جدول أعمال أصدره مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه يعتزم إحياء الذكرى السنوية الثانية لهجوم السادس من يناير على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في احتفالية تقام بالبيت الأبيض.

وستكون الاحتفالية التي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، من المناسبات النادرة التي يخوض فيها بايدن في القضايا الجارية التي أذكتها أعمال الشغب الدموية التي قام بها أنصار سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وعرقلت تلك الأحداث التصديق على فوز بايدن.

وندد بايدن بأعمال الشغب ووصفها بأنها تهديد للديمقراطية وسيادة القانون، لكنه نادراً ما يذكر سلفه بالاسم علناً ويركز في رئاسته على توحيد الصف ومعالجة الانقسام الحزبي في البلاد.

وقال بايدن، الذي يدخل قريباً عامه الثالث في المنصب، إنه يعتزم الترشح لفترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات، لكنه لم يترشح رسميا حتى الآن، فيما أعلن ترامب، الذي لم يعترف بالهزيمة في انتخابات 2020، أنه يسعى للفوز بترشيح حزبه في انتخابات الرئاسة مرة أخرى في عام 2024.