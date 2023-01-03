الكويت: اقتحام المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ "اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء: "هذا الاقتحام الذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى "التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطينيالشقيق وممتلكاته ولاسيما في القدس ومقدساتها".

وحذرت "من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد" ، محملة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الانتهاكات".

وبحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى المسجد الأقصى لنحو 15 دقيقة من جهة باب المغاربة التاريخي وأجرى جولة قصيرة في باحات المسجد وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية.