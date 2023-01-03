السلطة الفلسطينية تندد بدخول وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

أدانت السلطة الفلسطينية دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى في شرق القدس والتجول في ساحاته.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، في بيان صحافي: "هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل الاتفاقات التي شكلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية".

وحذر البكري من "تبعات إجراءات الاحتلال التهويدية بحق الأقصى على استقرار المنطقة بأسرها"، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد بشكل عام، والتصعيد الأخير على وجه الخصوص.

وحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، دخل بن غفير إلى المسجد الأقصى لنحو 15 دقيقة من جهة باب المغاربة التاريخي وأجرى جولة قصيرة في باحات المسجد وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية.

وكان بن غفير تعهد بالعمل على تشريع صلاة اليهود في المسجد الأقصى.