3 هجمات لـ"داعش" تخلّف 22 قتيلًا في البادية السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بسقوط 22 قتيلا في ثلاث هجمات نفذها تنظيم "داعش" في البادية السورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي اليوم ، "كثفت خلايا تنظيم داعش خلال الـ24 ساعة الماضية من هجماتها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات السورية والفصائل الموالية له في البادية السورية".

وأشار إلى تنفيذ ثلاث هجمات استهدفت موقعاً عسكرياً للقوات السورية في بادية تدمر، و حقل نفطي بدير الزور، كما تسببت الألغام التي زرعتها خلايا التنظيم باستهداف عدد من عناصر الدفاع الوطني في بادية الرصافة جنوبي الرقة.

ولفت إلى أن هذه الهجمات أفضت إلى مقتل 22 شخصا وهم 12 من عمال حقل "التيم" النفطي" وخمسة من القوات السورية، وخمسة من عناصر الدفاع الوطني.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) أفادت بمقتل 10 عمال وإصابة اثنين آخرين أمس الجمعة جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور.