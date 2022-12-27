بوتين يحظر تصدير النفط الروسي للدول التي فرضت سقف الأسعار

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، اعتباراً من الخامس من ديسمبر ردا على العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا.

وينص مرسوم الكرملين على: "هذا الحظر يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل سارياً حتى الأول من يوليو 2023".

وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتباراً من الأول من فبراير، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراي، وتضمن المرسوم بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة.