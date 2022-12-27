اليابان تنشر وحدة دفاع صاروخي قرب تايوان

أفادت وكالة "Jiji" للأنباء، بأن وزارة الدفاع اليابانية ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناجوني، في أقصى غربي البلاد، بالقرب من تايوان.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع تاكيشي أوكي قوله إن نشر قوات وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في إطار توسيع معسكر تابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في جزيرة يوناجوني، التي تعد جزءاً من مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الواقعة جنوب غربي البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت اليابان النقاب عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بخطة تبلغ قيمتها 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على الوصول إلى الصين في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر الإقليمي وتسود المخاوف من تحول الحرب الروسية على أوكرانيا لحرب أوسع نطاقاً.