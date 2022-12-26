روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجمات على أراضيها

اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجمات على أراضيها بواسطة طائرة مسيرة استهدفت قاعدة جوية في الأراضي الروسية على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، في ثاني عملية من نوعها هذا الشهر.

وبحسب وكالات الأنباء الروسية، تم إسقاط طائرة أوكرانية من دون طيار عندما كانت تقترب من قاعدة إنجلز في منطقة ساراتوف ليلا، على بعد حوالى 600 كيلومتر من أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع أنه "نتيجة سقوط حطام الطائرة قتل ثلاثة فنيين روس كانوا على أرض المطار".