كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 655 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد تجاوز 655 مليونا حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 655 مليون و204 آلاف و982.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و672 ألفا و225 حالة وفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.