بوتين: روسيا ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك النووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها العسكرية بما في ذلك الاستعداد القتالي لقواتها النووية، على وقع النزاع في أوكرانيا والأزمة مع دول الغرب.

وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش إن "القوات المسلحة والقدرات القتالية لقواتنا المسلحة تتزايد باستمرار وكل يوم. وهذه العملية بالطبع ستتطور".

وأضاف: "سنواصل الحفاظ على الاستعداد القتالي لقواتنا النووية وتحسينها في مختلف المجالات".