بوتين: الأسطول الروسي سيحصل على صواريخ جديدة فرط صوتية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الأسطول الروسي سيحصل اعتباراً من مطلع يناير المقبل على صواريخ جديدة فرط صوتية عابرة من طراز "زيركون"، وهو سلاح من المجموعة الجديدة التي طورتها موسكو في السنوات الماضية.

وقال بوتين خلال اجتماع أمام كبار الضباط في أوج التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا: "في مطلع يناير، ستكون الفرقاطة أميرال غورشكوف في الخدمة ومزودة بصواريخ زيركون جديدة لا مثيل لها في العالم".

ووعد بوتين بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، مضيفاً أنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش.