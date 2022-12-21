البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن في واشنطن اليوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، اليوم الأربعاء، في أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يتطلع إلى الترحيب بالرئيس زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، وبعد ذلك سيلقي الرئيس زيلينسكي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، مما يظهر الدعم القوي من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيعلن خلال الزيارة عن حزمة جديدة مهمة من المساعدات الأمنية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية.