روسيا تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع الصين

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أن عددا من سفنها الحربية سيشارك في مناورات بحرية هذا الأسبوع مع بكين، فيما تعمق روسيا والصين العلاقات وسط ضغوط من الغرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "المناورات ستجري من 21 الى 27 ديسمبر في بحر الصين الشرقي وهدفها الرئيسي هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين".

وأوضحت الوزارة أن المناورات ستشمل إطلاق صواريخ حية ومدفعية وتدريبات لمواجهة الغواصات.

وأضافت أن "الهدف الرئيسي من التدريبات هو تعزيز التعاون البحري بين الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا-المحيط الهادئ"، لافتة إلى أن الصين سترسل مدمرتين وسفن دورية وسفينة إمداد وغواصة، وستشارك في المناورات طائرات ومروحيات تابعة لقوات الطيران البحرية لأسطول المحيط الهادئ وبحرية التحرير الشعبية.