زيلينسكي: 6 ملايين أوكراني استعادوا الطاقة الكهربائية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت في رسالته المسائية عبر الفيديو التي تم بثها من كييف، إن ما يقرب من ستة ملايين شخص في بلاده استعادوا الكهرباء، بعد أعنف هجوم صاروخي روسي خلال أسابيع استهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "أعمال الإصلاح مستمرة" في إشارة إلى الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي حيث أطلقت روسيا أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا.

وطالب زيلينسكي المجتمع الدولي بإعطاء أوكرانيا الوسائل لحماية مجالها الجوي في ظل الأضرار الجسيمة، منوها إلى نظام دفاع جوي فعال.

وقال زيلينسكي: "يمكنكم القيام بذلك. يمكنكم توفير الحماية لشعبنا - حماية بنسبة 100% من هذه الضربات الروسية".

وتنتظر أوكرانيا الموافقات النهائية لتسليم الأسلحة. ويأمل زيلينسكي، على سبيل المثال، في الحصول على أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي: "توجد مشاكل في امدادت الحرارة، ومشاكل كبيرة في إمدادات المياه". ووفقا للتقرير، لا يزال ملايين الأشخاص متضريين من انقطاع التيار الكهربائي وقيود أخرى.