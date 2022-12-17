كوريا الجنوبية وكندا توقعان اتفاقية تعاون في صناعة الأسلحة

وقعت كوريا الجنوبية وكندا أمس على تعديل مذكرة تفاهم بينهما مضى عليها عقود بشأن صناعة الأسلحة والتعاون اللوجستي لتوسيع نطاق تعاونهما الدفاعي، وفقاً لما ذكرته وكالة شراء الأسلحة الحكومية في سيؤول.

ووفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فقد وقع مذكرة التفاهم المعدلة وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إيوم دونغ هوان، ونظيره الكندي تروي كروسبي التي تمهد الطريق للتعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك البحث المشترك وتطوير أنظمة الأسلحة واختبارها. يشار إلى أنه قد تم توقيع مذكرة التفاهم الأصلية لأول مرة في عام 1996، ما أرسى الأساس للتعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وأشار إيوم إلى أن التعديل يمثل أول حالة من نوعها لتنفيذ اتفاقية قمة ثنائية في سبتمبر للارتقاء بعلاقة البلدين إلى «شراكة استراتيجية شاملة».