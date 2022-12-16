الأردن: مقتل عقيد شرطة في أعمال شغب بمدينة معان

قُتِل نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الحسينية بالمحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» اليوم عن مديرية الأمن العام قولها إنها تنعى «العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان».

وأضافت: «وإذ تنعى مديرية الأمن العام العقيد الدلابيح، فإنها تؤكد أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن».

وشددت مديرية الأمن العام على أنها "إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب، أينما كانوا، ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم."

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت عن إصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أثناء تعاملهما مع مخربين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في المنطقة.

وأكّدت المديرية انه جرى إسعافهما للمستشفى، وهما قيد العلاج ، فيما لا تزال القوى الأمنية تواصل أعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة، ولن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره.

وحذرت المديرية الجميع بالابتعاد عن الأفعال الجرمية والتخريبية التي يحرض البعض عليها، مؤكدة أن كل من يقوم بمثل تلك الأفعال سيتم إلقاء القبض عليه لينال عقابه الرادع.

وحذرت المديرية من نشر أية معلومات إلا الصادرة عن طريقها، إذ تم رصد منشورات لأشخاص يقومون بتلفيق أخباز غير صحيحة وغير دقيقة بهدف إثارة الفتنة وتأجيج الشارع.

