تأجيل خطاب الملك تشارلز بشأن خطط البرلمان إلى خريف 2023

أعلن "داونينغ ستريت" مقر الحكومة البريطانية تأجيل خطاب الملك تشارلز الذي سيقدم فيه البرنامج التشريعي المقبل للحكومة البريطانية حتى خريف العام المقبل.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن الدورة البرلمانية الحالية، التي كان من المتوقع أن تستمر حتى مايو المقبل ، تم تمديدها لضمان أن تتمكن الحكومة من تنفيذ جدول أعمالها "المزدحم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ولدى الحكومة عدد من التشريعات المهمة، ومن بينها قانون الحقوق، ومشروع قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به وقانون الأمن عبر الإنترنت، التي ما زال البرلمان يدرسها.

وأعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك أيضا عن خطط في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن قانون جديد، من المقرر أن يصدر العام المقبل، من أجل منع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بصورة غير شرعية من طلب اللجوء.

وإذا لم يتم استكمال جميع مراحل القوانين بحلول نهاية الدورة الحالية، فإنه سوف يتعين إصدارها في الدورة الجديدة.