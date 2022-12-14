واشنطن تعلن استئناف عملياتها ضد "داعش" في سورية
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها استأنفت بشكل كامل عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، مع "قوات سورية الديمقراطية".
وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحافي: "نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين على منع إعادة تشكيل داعش"، بحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية.
وأضاف أن "العمليات استؤنفت يوم 9 ديسمبر الجاري".
وتم تقليص الدوريات الأميركية الشهر الماضي حيث علقت "قوات سورية الديمقراطية" دورياتها اعتراضاً على ضربات من قبل تركيا واحتمال شنها عملية برية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news