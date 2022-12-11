مقتل اثنين من عناصر "داعش" في ضربة جوية أميركية بسورية

قال الجيش الأميركي اليوم الأحد إنه قتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي خلال ضربة جوية في شرقى سورية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في تامبا إن أحد القتيلىن يدعى أنس، وهو مسؤول إقليمي في داعش تورط في "عمليات التخطيط والتسهيل المميتة " للتنظيم في شرقى سورية.

وأضافت القيادة أنه "تم التخطيط المكثف لهذه العملية من جانب واحد لضمان نجاحها.. وتظهر التقييمات الأولية أن العملية لم تسفر عن سقوط أي مصابين أو قتلى بين المدنيين".

يذكر أن الجيش الأمريكي ينتشر فقط في سورية في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي وحلفاؤها. وتدعم القوات الأميركية قتال تلك الوحدات ضد تنظيم داعش في تلك المناطق.