دعوى ضد وزارة الدفاع البريطانية بسبب «قبّعات الحرس الملكي»

أعلنت منظمة «بيتا» لحقوق الحيوان، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية لرفضها تجربة نسخة من الفراء الاصطناعي لقبّعات عناصر الحرس الملكي الشهيرة المصنوعة من وبر الدب.

وتُخصص هذه القبعات المعروفة باسم «بير سكينز» (bearskins) لعناصر أفواج النخبة في الجيش الذين يعتمرونها أثناء تغيير الحرس أمام قصر باكنغهام، وأصبحت واحدة من أشهر رموز المملكة المتحدة.

وتسعى «بيتا»، منذ وقت طويل، إلى الدفع للكفّ عن استخدام قبعات مصنوعة من وبر دببة سوداء كندية حقيقية، وصممت قبعات بديلة مصنوعة من الأكريليك، تنتجها شركة فرنسية.

وقال عضو الجمعية، كايت ويرنر، لوكالة فرانس برس إن وزارة الدفاع البريطانية ترفض تجربة هذه القبعات، مع أنها تعهدت أن تفعل ذلك في مناسبات عدة في السنوات الأخيرة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية: «تبلغنا بأن منظمة بيتا رفعت دعوى في هذا الصدد. لا يمكننا التعليق بطريقة محددة على قضية جارية».

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت قبل أشهر أنه لا خطط لاستبدال قبعات وبر الدببة، مضيفة أن تحليلاً لاختبار الفراء الاصطناعي أظهر أنه لا يفي بالمعايير اللازمة التي تتيح الاستعاضة بها عن القبعات الحالية.