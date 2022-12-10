بوريس جونسون: مزيد من الدعم لأوكرانيا يساعد في إنهاء الحرب

حث رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الدول الغربية على البحث بشكل ضروري عما يمكنهم فعله أكثر لدعم أوكرانيا على أمل إنهاء الحرب العام المقبل على الأكثر، بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا.

وكتب رئيس الوزراء السابق الذي أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عليه بوصفه حليفا رئيسا للبلاد في حربها ضد روسيا، في مقال في صحيفة وول ستريت جورنال "أن إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن هو في صالح الجميع بما في ذلك روسيا".

وقال إنه في حين أن الالتزام المالي الهائل تجاه أوكرانيا "مؤلم" خلال فترة من القيود المفروضة على الميزانية، فأن "الوقت مال، وكلما طال هذا أكثر سوف ينتهي بنا الحال جميعا بأن ندفع في صورة دعم عسكري".

ومازال جونسون مؤيدا صريحا للجهود الأوكرانية منذ أن غادر المنصب في سبتمبرالماضي.

وتعهد خلفه ريشي سوناك الذي زار كييف الشهر الماضي، بمواصلة الدعم البريطاني لأوكرانيا.

وكتب رئيس الوزراء السابق، "لا يوجد صفقة أرض مقابل السلام لإبرامها، حتى إذا عرضها السيد بوتين وحتى إذا كان جديرا بالثقة وهو ليس كذلك وتابع "حيث أن الحرب لا يمكن أن تنتهي سوى بطريقة واحدة، فالسؤال هو مدى سرعة الوصول لتلك النتيجة الحتمية".