بايدن يؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

سيدافع الرئيس الأميركي جو بايدن، في قمة الأسبوع المقبل عن فكرة أن تضم مجموعة العشرين المؤلفة من أكبر 19 قوة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي بغية تعزيز دور القارة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وسيطلق الرئيس الأميركي موقفه هذا خلال قمة أميركية-إفريقية تستمر ثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء في واشنطن ستبدي خلالها إدارة بايدن عزمها على التقرّب أكثر من القارة الإفريقية حيث تعزز الصين وروسيا نفوذيهما.

وأكد المدير التنفيذي لشؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جاد ديفرمونت، أن "الوقت قد حان لكي تحظى إفريقيا بمقاعد دائمة في المنظمات والمبادرات الدولية".

وتابع "نحن بحاجة إلى مزيد من الأصوات الإفريقية في الحوارات الدولية حول الاقتصاد العالمي والديموقراطية والحوكمة والتغيّر المناخي والصحة والأمن".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتطرق إلى دور الاتحاد الإفريقي والهند التي سترأس مجموعة العشرين في العام 2023.

وجنوب إفريقيا هي حاليا البلد الإفريقي الوحيد في مجموعة العشرين التي أصبحت بهيئتها الحالية بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم في العام 2008.

خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر دعم بايدن مطالب الاتحاد الإفريقي منح إفريقيا وأميركا اللاتينية مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة اليابان والهند.

وعلى نطاق أوسع دعمت الإدارة الأميركية الدور الدبلوماسي الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي في القارة وأرست علاقات ودية مع الرئيس الحالي للاتحاد الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في القمة.

وكانت إندونيسيا التي استضافت الشهر الماضي قمة مجموعة العشرين قد دعت سال للمشاركة في الحدث الذي أقيم في بالي.