إصابة 150 شخصاً في تصادم قطارين بإسبانيا

أصيب 150 شخصاً على الأقل بجروح طفيفة صباح الأربعاء في ضواحي برشلونة (شمال شرق) عندما اصطدم قطار متجه إلى هذه المدينة بسرعة منخفضة بقطار آخر متوقف، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ وشركة السكك الحديد الإسبانية.

أعلنت خدمة الطوارئ الطبية في تغريدة أن 155 راكبا كانوا في طريقهم للعمل أصيبوا بجروح طفيفة، ونُقل 39 منهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديد لوكالة فرانس برس "وقع تصادم بين قطارين في محطة مونتكادا ريكساك مانريسا على الخط المؤدي إلي برشلونة" عندما " اصطدم قطار متجه إلى برشلونة بقطار آخر" متوقف.

وقع الحادث على بعد حوالى 10 كيلومترات شمال عاصمة كاتالونيا.

وأكد مسؤول خدمة الطوارئ خوان كارل غوميز للصحافيين في المكان أن أي راكب لم يصب بجروح خطيرة.

لدى وصولها إلى مكان الحادث، أوضحت وزيرة النقل راكيل سانشيز أن القطار المتواجد في مكان الحادث "كان يقوم ... بمناورة" وقام بتفعيل مكابحه أثناء التصادم .

وأضافت "أنها مناورة تتم بشكل متكرر، في هذه المحطة كما في أماكن أخرى كثيرة، إنها مناورة آمنة"، مشيرة إلى أن الطقس لم يكن سببًا في وقوع الحادث على الرغم من وجود ضباب في المنطقة.