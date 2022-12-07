الرئيس الصيني يبدأ زيارة للسعودية اليوم ويشارك في 3 قمم

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة للسعودية، اليوم، تستمر لثلاثة أيام، هي الأولى له إلى السعودية منذ عام 2016، حسبما أفادت أمس وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت «واس» أنه ستعقد خلال هذه الزيارة قمة سعودية - صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس الصين، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الزيارة تأتي «بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع السعودية بالصين».

وخلال القمتين مع الزعماء العرب، سيتم مناقشة «سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي»، وذلك «انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية» مع الصين، وفقاً للوكالة.

واحتلت الصين مركز الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر خمس سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ عام 2018، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال، في عام 2021.