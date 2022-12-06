لافروف: سياسة «الناتو» تهدّد بـ«صدام مباشر» بين القوى النووية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشكل «تهديداً خطيراً» لروسيا، وإن مواقف الغرب تخاطر «بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة».

كما عبّر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول «الاستقرار الاستراتيجي» بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال إنه من دون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.

وأجرى لافروف مباحثات مع نظيره الأذربيجاني، جيجون بيراموف، أمس، حول علاقات باكو ويريفان.

ووفقاً لوكالة تاس الروسية للأنباء، ذكرت الخارجية الروسية أن تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، بما يتفق والاتفاقيات الثلاثية عالية المستوى، من إحدى أولويات السياسة الخارجية لروسيا.