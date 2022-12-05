لافروف: سياسة حلف شمال الأطلسي تهدد "بصدام مباشر" بين القوى النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن حلف شمال الأطلسي يشكل "تهديدا خطيرا" لروسيا، وإن مواقف الغرب تخاطر "بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة".

كما عبر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول "الاستقرار الاستراتيجي" بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال إنه بدون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.