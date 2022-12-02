التحالف الدولي يستأنف دورياته في شمال سورية بعد تقليصها جراء القصف التركي

استأنف التحالف الدولي بقيادة واشنطن الجمعة دورياته المعتادة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية بعد تقليصها إثر الضربات الجوية التركية على المنطقة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس ومصدر عسكري كردي.

وقال مراسل وكالة "فرانس برس" إن دوريتين للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي انطلقتا صباح الجمعة في اتجاهين مختلفين من قاعدة رميلان في شمال شرق البلاد برفقة مقاتلين من قوات سورية الديموقراطية.

وتضمنت كل دورية أربع مدرعات رفعت الأعلام الأميركية ورافقها سيارة عسكرية لقوات سورية الديموقراطية، وجالت إحداها في قرى متاخمة للحدود التركية قرب مدينة المالكية الحدودية، فيما توجهت الثانية شرقاً باتجاه الحدود العراقية.

وكان التحالف الدولي قلصّ دورياته إثر الضربات التركية التي استهدفت بدءاً من 20 نوفمبر مناطق سيطرة قوات سورية الديموقراطية، وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، وعلى وقع تهديدات أنقرة بشن هجوم بري وشيك في المنطقة.

وقال مصدر عسكري كردي لـ"فرانس برس"، طلب عدم الكشف عن هويته، "استأنف التحالف الدولي بالتنسيق مع قوات سورية الديموقراطية دورياته المعتادة في شمال شرق سورية بعدما قلصها إثر الضربات التركية على المنطقة".

وأضاف "تم وضع برنامج أسبوعي جديد لاستئناف العمل بشكل طبيعي"، مشيراً إلى أن "الدوريات تراجعت من 20 دورية أسبوعياً إلى نحو خمس أو ست تقريباً بعد الضربات التركية".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة عن تسيير دوريات أيضاً في محافظة دير الزور (شرق).