رئيس الوزراء الإسباني يتلقى رسالة مفخّخة

كشفت السلطات الإسبانية أمس، أن رسالة مفخّخة تحمل مواصفات «مماثلة» لتلك التي انفجرت الأربعاء في السفارة الأوكرانية في مدريد، أرسلت الأسبوع الماضي، إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن «ظرفاً يحتوي على مواد نارية»، وموجهاً «إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز»، تم «كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة» في 24 نوفمبر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية اعتراض رسالة جديدة «مشبوهة» أمس، في قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدريد.

وقالت الوزارة «بين الساعة الثالثة والرابعة صباحاً، عثرت أنظمة الأمن في قاعدة توريخون دي أردوز الجوية، على ظرف يحتوي على مواد مثيرة للشبهة».