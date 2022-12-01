سورية: بيان الاتحاد الاوربي "هدفه استعماري"

اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن بيان الاتحاد الاوربي حول الأسلحة الكيميائية هدفه التشويش ويخدم أهدافاً استعمارية.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الخميس: "تُمعن بعض الدول الغربية وممثلو الاتحاد الأوروبي في ممارسة تضليلهم للمجتمع الدولي حول استخدام دول مثل سورية وروسيا للأسلحة الكيميائية، بهدف تشويه صورة هذين البلدين والتغطية على استغلالها لمثل هذا الملف خدمة لأهدافها الاستعمارية".

وأضاف البيان: "تؤكد سورية أنها لم ولن تستخدم مثل هذه الأسلحة في تاريخها، وأن من استخدمها في سورية، هي المجموعات الإرهابية وأجهزة الاستخبارات الغربية، كما تؤكد أنها ترفض استخدام هذه الأسلحة في أي مكان وفي أي زمان".