الأمم المتحدة تطلق نداء لتمويل المساعدات الإنسانية "المتزايدة بشكل صادم"

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها، اليوم الخميس، نداء لجمع مساعدات قياسية بقيمة 51.5 مليار دولار لعام 2023، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد من يحتاجون للمساعدات بعشرات الملايين، في اختبار يضع منظومة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية تحت ضغط بالغ.

ويمثل حجم هذا النداء ارتفاعا بنسبة 25%عن عام 2022.

وتضمن تقرير (لمحة عن العمل الإنساني العالمي) تقديرات بأن 65 مليون شخص إضافي سيحتاجون إلى مساعدة العام المقبل، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 339 مليونا في 68 دولة.

ويعادل هذا أكثر من 4% من سكان الكوكب، ويقارب عدد سكان الولايات المتحدة.

وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارتن غريفيث: "الاحتياجات الإنسانية مرتفعة بشكل صادم، وستمتد التطورات القاسية التي شهدها هذا العام إلى عام 2023"، مشيراً إلى الحرب في أوكرانيا والجفاف في أفريقيا.

وأكد اليوم الخميس "هذا النداء هو شريان الحياة لمن يقفون على حافة الهاوية".

واضطر أكثر من 100 مليون شخص لترك ديارهم بعدما تسببت الصراعات وتغير المناخ في أزمة نزوح.

وذكر التقرير أن الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بين روسيا وأوكرانيا أدت لاضطرابات في صادرات المواد الغذائية، وأصبح نحو 45 مليون شخص في 37 دولة يواجهون خطر المجاعة.

وتابع غريفيث أن جائحة كورونا قادت لانتكاسات كبيرة في برامج تطعيم الأطفال وأحبطت الجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع، الأمر الذي أدى لانتشار أمراض أخرى مثل الكوليرا.

ولأول مرة على الإطلاق، هناك نداءات فردية تتجاوز المليار دولار من عشر دول، هي أفغانستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان وسورية وأوكرانيا واليمن.