مصر تؤكد دعمها لدور منظمة "الفاو"

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مستهل زيارته إلى روما، للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية، ولقائه بمدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" شو دونيو، على التزام ودعم مصر لدور المنظمة.

وبحسب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب شكري عن تقديره للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، ومشاركة المنظمة في مؤتمر الأطراف (كوب 27)، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق وصياغة المبادرات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي من أجل التحول المستدام، والتي تم إطلاقها في يوم التكيف والزراعة، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون المستمر والمثمر بين مصر والفاو.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن مدير عام المنظمة هنأ السيد وزير الخارجية على نجاح مصر المتميز في مؤتمر كوب 27 وقيادتها المتميزة للمفاوضات حتى الوصول إلى وثيقة متفق عليها، كما شكر مصر على استضافتها للمكتب الإقليمي والمكتب القُطري للمنظمة.

وأكد الجانبان على تطلعهما إلى العمل عن كثب لتحقيق رؤية مصر 2030، وحرصهما على تناول موضوعات الأمن الغذائي ذات الصلة بالمشهد الدولي الحالي وأهمية دعم الدول المتضررة من أزمة الغذاء، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعالم خالٍ من الجوع.