أنقرة تسحب الصحافيين الأتراك من شمال سورية

كشفت مصادر مطلعة في المعارضة السورية أن السلطات التركية سحبت جميع الفرق الصحافية التركية من مناطق شمال سورية، والاستعانة بالمراسلين السوريين، في إشارة إلى إمكانية انطلاق العملية العسكرية في شمال سورية.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن «الفرق الصحافية التركية غادرت مناطق خطوط التماس في مناطق ريف حلب الشمالي ومدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، والوجود في المدن التركية القريبة من إعزاز ورأس العين».

وأوضحت المصادر أن «سحب المراسلين والطواقم الصحافية التركية ربما يشير إلى قرب انطلاق العملية العسكرية في مناطق شمال سورية».