أوكرانيا تعلن قرب اكتمال زراعة الحبوب الشتوية

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، أمس، قرب اكتمال زراعة الحبوب الشتوية لموسم 2022-2023، إذ زُرع حتى الآن 4.5 ملايين هكتار تمثل 94% من المساحة المتوقعة.

وتظهر بيانات الوزارة أن المساحة تشمل 3.8 ملايين هكتار من القمح الشتوي، تعادل 94% من التوقعات.

وكان المزارعون قد أكملوا في التوقيت نفسه من العام الماضي زراعة القمح الشتوي على مساحة 6.2 ملايين هكتار.

كما زُرع 613 ألف هكتار بالشعير الشتوي و79200 هكتار من الشيلم.

وذكرت الوزارة أن الأيام السبعة الأخيرة شهدت زراعة 4600 هكتار فقط بالحبوب الشتوية.

وكانت أوكرانيا قد زرعت أكثر من ستة ملايين هكتار من القمح الشتوي لموسم حصاد 2022، إلا أن الحرب في مناطق واسعة جعلت كييف تحصد 4.6 ملايبن هكتار فقط.