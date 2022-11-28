ضابط سري وراء إحباط مخطط لاختطاف وزير الصحة الألماني

كشف حكم للمحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا، اليوم الاثنين، النقاب عن أن المجموعة التي خططت لاختطاف وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، تم اختراقها بواسطة ضابط شرطة سري.

وتم زرع الضابط في البيئة المحيطة للمتهمين بشكل مباشر في الفترة بين نوفمبر2021 وأبريل 2022، وفقاً لحيثيات حكم صدر عن المحكمة.

وشارك العميل التابع لمكتب التحقيقات الجنائية بولاية راينلاند بالاتينات، في حضور اجتماعات المجموعة، كما انخرط في محادثات عبر خدمة الرسائل على تطبيق تليغرام.

ويقبع أربعة أشخاص، يعتقد أنهم من أسسوا المجموعة، في الحجز منذ منتصف أبريل الماضي.