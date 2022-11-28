بريطانيا تتعهد بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، أول كلمة رئيسية له في مجال السياسة الخارجية. وأشارت مقتطفات من تلك الكلمة نشرها مكتبه إلي إن سوناك سيتعهد بمواصلة أو زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا العام المقبل.

وما زال دعم الحكومة البريطانية لأوكرانيا كما هو دون تغيير على الرغم من الاضطرابات في الأشهر الأخيرة بعد أن خلفت ليز تراس ثم سوناك، بوريس جونسون في رئاسة الحكومة.

ولكن بعض المحافظين يرون أن سوناك أقل تشدداً بشأن الصين من تراس وذلك على الرغم من فشل اجتماع مخطط له بين سوناك والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في بالي هذا الشهر، كما حظرت لندن في الأسبوع الماضي الكاميرات الأمنية الصينية الصنع من المباني الحكومية الحساسة.

وقالت بريطانيا في سبتمبر الماضي إنها ثاني أكبر مانح عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وقدمت 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار) من المساعدات هذا العام.