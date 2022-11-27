سورية.. غارات جوية تركية مكثفة على ريف حلب الشمالي

نفذت طائرات حربية تركية ليل السبت/الأحد، غارات جوية مكثفة، استهدفت خلالها مناطق انتشار القوات الكردية والقوات السورية بريف حلب الشمالي في شمال شرقي سورية، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي اليوم ، إن الغارات استهدفت مواقع في كل من مطار منج العسكري، وشوارغة ومرعناز والمالكية، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.

ووفق المرصد ، يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أيام من توقف القصف الجوي التركي على مناطق الإدارة الذاتية والقوات الكردية.

وطبقا للمرصد ، شنت الطائرات الحربية التركية ، منذ بدء التصعيد التركي يوم 19 من الشهر الجاري، 50 غارة استهدفت خلالها آليات ونقاط ومناطق ومواقع متفرقة في كل من حلب والحسكة والرقة، متسببة بمقتل 45 شخصا وإصابة 34 شخصا آخرين بجراح متفاوتة.

وكانت تركيا أعلنت الجمعة عن تحييد أكثر من 300 مسلح كردي في هجوم، على شمال سورية وشمال العراق.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أمس إن "عملية المخلب - السيف مستمرة بضربات عقابية، بمركبات دعم جوية وبرية . حتى الآن، تم تحييد 326 إرهابيا".

وتستهدف العملية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني المحظور.

جاء ذلك بعد أسبوع من هجوم بقنبلة في إسطنبول، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين. وتلقي أنقرة باللوم على وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في الهجوم.

وتنفي الجماعتان الاتهام.