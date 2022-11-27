حادث طارئ أثناء فحص الأمتعة يلغي 6 رحلات في مطار ميونخ

أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن ست رحلات تم إلغاؤها في مطار ميونخ جنوبي ألمانيا بعد وقوع حادث طارئ أثناء الفحص الأمني للأمتعة.

وقال المتحدث إنه تم إغلاق الصالة رقم 2 في المطار مؤقتا اليوم الأحد بعد أن انزلقت إحدى الحقائب من فوق السير ولم يكن قد تم التعرف على صاحبها بعد.

وفي أعقاب ذلك بفترة قصيرة تم العثور على صاحب الحقيبة وتم فحصها بدقة.

وتعطلت أعمال المناولة في صالة 2 بسبب هذه الحادثة لمدة نصف ساعة تقريبا، وتم إلغاء ست رحلات، لكن الحادثة لم تؤثر على الرحلات التالية.