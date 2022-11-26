رئيس أذربيجان: فتح سفارة في إسرائيل ومكتب تمثيلي في فلسطين"يستجيب لمصالحنا الوطنية"

قال إلهام علييف رئيس أذربيجان إن قرار افتتاح سفارة لأذربيجان في إسرائيل ومكتب تمثيلي في فلسطين يستجيب لمصالحنا الوطنية.

نقلت وكالة أنباء أذربيجان (أذرتاج) اليوم السبت عن علييف قوله: "أنا على يقين من أن هذا القرار سيخدم عمل تعزيز السلام. وهذا يعني إقامة تعاوننا الطويل والمثمر جدا مع هاتين الدولتين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الأذربيجاني في حفل افتتاح مؤتمر دولي بعنوان:"على طول الممر الأوسط: الجيوسياسة والأمن والاقتصاد" .

وكانت أذربيجان، قالت الأسبوع الماضي، إنها "قررت افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل"، وهي أول سفارة لدى الأخيرة لدولة أغلبية سكانها وحكومتها من المسلمين ، وقوبلت خطوة باكو بترحيب كبير في تل أبيب التي اعتبرت أن القرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وصوت البرلمان الأذربيجاني لصالح افتتاح سفارة لباكو لدى تل أبيب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد معلقا على قرار باكو: "أرحب بقرار البرلمان الأذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل". وأضاف: "أذربيجان شريك مهم لإسرائيل".

واعتبر لابيد أن فتح السفارة "يعكس عمق العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة هي ثمرة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي".