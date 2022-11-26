الأمم المتحدة توصل مساعدات غذائية إلى 170 ألف شخص في إقليم تيغراي الإثيوبي

قالت الأمم المتحدة إن 96 شاحنة تمكنت من نقل أكثر من 2400 طن متري من الطعام إلى إقليم تيغراي الإثيوبي، تكفي لإطعام نحو 170 ألف شخص، إضافة إلى 100 ألف لتر من الوقود منذ 15 نوفمبر، عندما استأنف برنامج الأغذية العالمي عملياته باستخدام جميع ممرات الطرق الأربعة التي أعيد فتحها.

وقال تقرير لبرنامج الأغدية العالمي وزعه أمس في جنيف، إن خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية أجرت، ولأول مرة على الإطلاق، عمليات تناوب على الرحلات لنقل الركاب والبضائع الإنسانية إلى مطار شاير في تيغراي، حيث أرسل البرنامج أول رحلة ركاب تابعة للأمم المتحدة إلى ميكيلي منذ نهاية أغسطس، بعد تلقي تصاريح اتحادية لاستئناف رحلات الركاب إلى ميكيلي.

وأشارت إلى أنها تمكنت منذ بداية نوفمبر من الوصول إلى 29% من عدد المستهدفين البالغ 2.1 مليون شخص، بمساعدة غذائية في منطقة تيغراي، في الوقت الذي تواصل تقديم المساعدات الغذائية في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.