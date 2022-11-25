مجلس الولايات الألماني يوافق على تمديد استخدام 3 محطات نووية

وافق مجلس الولايات الألماني(بوندسرات) على تمديد استخدام ثلاث محطات للطاقة النووية، حتى أبريل العام المقبل.

وامتنع مجلس الولايات اليوم الجمعة عن دعوة لجنة الوساطة، لهذا القانون، مما يعني أنه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ على الفور.

كان البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ)، قد وافق بالفعل على القانون في وقت سابق هذا الشهر.

وبالتالي ستظل محطات الطاقة النووية "إيسار2" و"نيكارفيستهايم2" و"امسلاند"، قيد التشغيل لبضعة أشهر أخرى، لتأمين إمداد الكهرباء هذا الشتاء.

كانت ألمانيا تعتزم إخراج محطاتها النووية الثلاث الأخيرة من الخدمة نهاية العام 2022، لاستكمال عملية التخلي عنها التي أطلقتها المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

ويأتي تمديد عمل المفاعلات وسط أزمة طاقة تعاني منها ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب وقف ضخ الغاز الروسي على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، كما أن التمديد يهدف للاستغناء على موارد الطاقة من موسكو.