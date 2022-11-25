10 قتلى في حريق بشينغيانغ في الصين

لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون في حريق اندلع بمبنى سكني في مقاطعة شينجيانغ الصينية (شمال غرب) وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

وذكرت الوكالة أن "عشرة أشخاص لقوا حتفهم رغم الرعاية الطارئة"، مضيفة أن "إصابات الأشخاص التسعة الآخرين ليست خطرة"، ولافتة إلى فتح تحقيق في مصدر الحريق.

وتعد الحرائق المماثلة شائعة جدا في الصين بسبب معايير السلامة غير الكافية والفساد المستشري في صفوف المسؤولين عن تطبيقها.

وخلال هذا الأسبوع، لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب آخران في حريق داخل مصنع في أنيانغ وسط البلاد