بوتين يحذر من "تداعيات خطيرة" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من "تداعيات خطيرة" في حال فرض سقف على أسعار النفط الروسي، بينما ستُعلن دول عدّة مؤيّدة لمثل هذا الإجراء قرارها قريباً.

وقال بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيانٍ للكرملين، إنّ "مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العلاقات التجارية وستؤدي على الأرجح إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة العالمية".