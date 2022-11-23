اليابان تسجل 133 ألفاً و361 إصابة جديدة بكورونا

أعلن قطاع الصحة في اليابان، اليوم الأربعاء، تسجيل 133 ألفاً و361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 11 ألفا و901 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وسجلت العاصمة طوكيو 12 ألفا و 850 حالة إصابة، بارتفاع بواقع 92 حالة إصابة مقارنة بأمس الثلاثاء، وسجلت اليابان 160 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في اليابان 23 مليونا و957 ألفا و587 حالة، والوفيات 48 ألفا و490، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.