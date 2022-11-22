الكرملين: نحترم مخاوف تركيا الأمنية وندعو إلى ضبط النفس

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه "يحترم المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا بشأن سورية"، لكنه قال إنه يتعين على جميع الأطراف تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى تدهور الوضع، داعياً تركيا إلى ضبط النفس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نفهم مخاوف تركيا المرتبطة بأمنها، لكن في الوقت عينه، ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة خطيرة للوضع العام".

وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان القول إن العمليات العسكرية التركية في شمال سورية والعراق لم تقتصر على حملة جوية، وإنه سيتم إجراء مناقشات حول مشاركة القوات البرية.

واستهدفت مسيرة تركية، الثلاثاء، قاعدة مشتركة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن وقوات سورية الديموقراطية التي قتل اثنان من عناصرها، وفق ما أفاد متحدث باسم تلك القوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم قوات سورية الديموقراطية، وعلى رأسها المقاتلين الأكراد، فرهاد شامي لوكالة فرانس برس إن المسيرة استهدفت "قاعدة مشتركة لقوات سورية الديموقراطية والتحالف الدولي لتخطيط وانطلاق العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال محافظة الحسكة (شمال شرق)"، مشيراً إلى مقتل عنصرين من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سورية الديموقراطية. وأكد المرصد السوري استهداف "القاعدة المشتركة" من دون أن يؤكد إن كانت قوات التحالف متواجدة داخلها أثناء الاستهداف.