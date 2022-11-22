مصر: مصافحة السيسي وأردوغان بداية لتطوير العلاقات

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيسين، المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، أكدا خلال لقائهما الأخير، على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر، عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي.

وأضاف في بيان أنه «قد تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين».

جاء بيان الرئاسة المصرية عقب تصريحات من الرئيس التركي، أكد فيها على عدد من النقاط بخصوص «لقاء المصافحة»، وهي أن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري في قطر، الأحد، كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، وأن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى، من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وأضاف أردوغان أنه يجب أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات.